五角大廈審查軍事援助後 美國將不再向烏克蘭提供部分承諾武器

由於擔心自身武器庫存下降過多，美國暫停向烏克蘭運送部分武器。圖為美國總統川普。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1日聲稱，由於擔心自身武器庫存下降過多，美國暫停向烏克蘭運送部分武器。這對試圖抵禦俄羅斯攻擊的烏克蘭來說無疑是一個挫折。

根據《美聯社》報導，白宮發言人凱利（Anna Kelly）1日表示「在審查我國對全球其他國家軍事支持和援助後，我們做出這一決定，將美國利益放在首位。美國武裝部隊實力毋庸置疑，問問伊朗就知道了。」，此話結尾是指美國最近對伊朗核設施發動襲擊。

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此前美國國防部官員仔細審查美國目前武器庫存並提出擔憂。據一位不願透露姓名的官員透露，五角大廈審查認定，先前承諾的部分武器庫存過低，因此部分待提供武器將不會提供。五角大廈並未提供被扣留的具體武器種類。

美國停止向烏克蘭提供部分武器，對烏克蘭來說是個打擊。俄羅斯最近發動數次戰爭以來規模最大空襲，不斷升級的轟炸行動進一步粉碎川普所倡導的和平努力取得突破希望。雙方談判已陷入僵局。

凱利言論反映出近幾個月來美國政府對向烏克蘭提供武器看法發生變化。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6月聲稱，他已迅速採取行動，取消浪費項目，並將資金重新用於總統川普首要目標。

赫格塞斯強調，川普數月來一直推動俄羅斯與烏克蘭透過談判達成和平協議，讓美國顯得強大，即使俄羅斯才是這場衝突的挑釁者。他說，川普政府認為，透過談判達成和平解決方案，符合烏俄兩國以及美國的國家利益。

赫格塞斯還補充，美國仍在為烏克蘭提供部分安全援助，但沒有透露具體細節。

值得注意的是，赫格塞斯上個月缺席由美國成立的協調對烏克蘭軍事援助國際組織的會議。美國前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在俄羅斯襲擊烏克蘭後成立該組織，赫格塞斯缺席是美國國防部長首次缺席會議。

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