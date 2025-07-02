賴總統團結第四講聚焦國防 中國單日出動61機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨發表「國家團結十講」第四講，聚焦國防戰略與台灣自我防衛決心。國防部今（2）日公布，中國解放軍自昨上午6時起至今上午6時止，出動高達53架次軍機，其中有37架次逾越台海中線，進入我北部及西南空域，另有共艦8艘持續在台海周邊活動。

圖資顯示，共軍自昨上午7時5分至晚間8時50分，出動主、輔戰機及無人機28架次，其中12架次逾越中線；另於昨上午7時30分至晚間8時45分，再出動主、輔戰機及無人機25架次，侵擾我西南方空域。

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另外有8艘中共軍艦，持續在台海周邊活動。

此外，國防部指出，中共預告將於7月3日下午5時35分，自西昌衛星發射中心發射火箭，飛行方向為西太平洋，預計將飛越我國防空識別區。

國防部強調，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。

賴總統昨天說，中國軍事擴張野心與台灣任何政黨執政無關，且不僅針對台灣，持續壓迫區域和平，踏出第一島鏈、第二島鏈以外，企圖改變以規則為秩序的國際秩序，稱霸西太平洋。

賴強調，他已公開承諾今年會透過特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上，展現守護國家的決心。

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