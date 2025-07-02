軍用商規無人機納漢光實兵 第四作戰區研討共軍無人機威脅

第4作戰區日前於6月份作戰會報，業管特別就「共軍無人機對臺海作戰威脅及因應之研究」實施報告。圖中為陸軍司令呂坤修上將丶右為第4作戰區指揮官丶陸軍8軍團指揮官廖建興中將。（圖取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍年度重大操演「漢光41號」實兵演練將在7月9日至18日登場，本次將特別無人機等驗證新興兵力。對此，第4作戰區日前於6月份作戰會報，業管特別就「共軍無人機對臺海作戰威脅及因應之研究」實施報告，並比較烏俄戰爭無人機作戰運用方式，讓與會幹部了解多面向、彈性的戰術運用及價值。

第4作戰區指揮官廖建興中將日前主持6月份作戰會報，除讓業管報告「共軍無人機對臺海作戰威脅及因應之研究」，接續便針對「交通運輸管制及軍公民營醫療整合」實施研討，期透由多方意見交流，有效整合軍、民交通管制手段及醫療資源，強化聯合運輸指揮機制與防衛韌性。

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廖建興表示，無人機於現代戰爭運用廣泛，應將無人機操作及防範方法，列為單位訓練重點。同時，漢光演習將近，各級主官為重要角色，除配合輔助狀況，誘導部隊演練，驗證各項計畫可行性外，應針對機動運輸與軍品運補交通管制作業進行全面檢視，依作戰需求進行修正，以強化整體應變效能。

昨日國防部舉行「漢光41號」說明記者，國防部聯戰處長董冀星少將表示，國軍有觀察到近期國際戰事上無人機的運用，不管偵蒐型、攻擊型都會納入這次漢光演習，從濱海作戰、近岸防禦，甚至到城鎮作戰間的無人機運用，含配附到國軍不管是營級還是海上偵蒐大隊各項無人機，都會運用各項偵蒐、攻擊能力，並納入參演。

不過，他也說，漢光演習實兵演練，所參與的部隊、裝備武器，均以編制內的或者已經成軍的單位為主，尚未形成戰力，或者還在科研、發展階段武器裝備，都不會納入參演。

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