國安局：中國APP蒐集個資、侵犯隱私 小紅書、微博、抖音都上榜

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報到〕「小紅書」、「抖音」等中國製APP，在全球有著高知名度與高使用率，但其背後的高資安風險也不容忽視。國安局今（2）日表示，其依法與調查局、刑事局等單位統合抽驗數款中國製APP，發現確實有過度蒐集個資及侵犯隱私等資安問題，其中「小紅書」在15項檢測指標中全數違規，「微博」與「抖音」則有13項違規情形。

國安局今日表示，依據《國家情報工作法》規範，蒐研各國資安調查報告及相關情訊後，通報與統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，就「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」及「百度雲盤」等5款國人熟悉的應用程式進行抽驗。

抖音位於中國北京的辦公室外觀。（彭博社檔案照）國安局表示，法務部調查局及警政署刑事局採用數發部發佈「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，就「蒐集個資」、「逾越使用權限」、「數據回傳與分享」、「擷取系統資訊」及「掌握生物特徵」等5類違規樣態，所涵括的15項評鑑指標，逐一進行驗測與分析。

針對檢測結果，國安局表示，「小紅書」在15項檢測指標中全部違規，「微博」與「抖音」均計有13項違規，「微信」則違規10項，「百度雲盤」則有9項違規。從檢測結果來看，5款中國製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。國安局與調查局、刑事局單位合作，針對5款中國製APP對於資安、個資侵犯樣態進行分析，發現均有風險。（國安局提供）



國安局進而陳述，這5款中國製APP 均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括廣泛蒐集「臉部資訊」、「截圖」、「剪貼簿」、「通訊錄」及「定位」等多項違規情形；「擷取系統資訊」部分，5款中國製APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

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國安局檢測發現，5款中國製APP在「數據回傳與分享」部分，均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共依照其《網路安全法》及《國家情報法》規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使國人個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

放眼世界各國，國安局表示，包括美國、加拿大、英國、印度等多國政府，均已對特定中國製APP發出禁用或警示，歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」（GDPR），針對與中共相關的特定APP，進行竊資調查，並裁罰鉅額罰金。面對中國製APP存在資安風險，我政府機關已禁止使用中共品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。

國安局建議，國人應提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的中國製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。

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