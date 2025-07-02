美空軍挪用核武預算 改裝卡達捐機作臨時「空軍一號」引爭議

美國空軍計畫挪用核武飛彈預算，改裝一架卡達捐贈的飛機作為臨時「空軍一號」（圖），此案因成本與道德疑慮已在國會引發激烈爭議。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍計畫動用「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）計畫部分剩餘預算，改裝一架由卡達捐贈的波音747-8客機，作為前總統川普任內的臨時「空軍一號」（Air Force One），引發國會對軍費挪用與公帑濫用的強烈質疑，也暴露潛在的道德與安全爭議。

根據軍聞網站《Defense News》報導，空軍部長梅因克（Troy Meink）6月26日在參院撥款國防小組委員會表示，這筆挪用資金屬於2024年度的「超額需求」，強調不會影響核武建置進度。他保證：「哨兵計畫資金充足，具備加速執行所需資源。」

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「哨兵」計畫為美軍用以取代老舊「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈的次世代核武部署方案，攸關美國未來數十年的戰略嚇阻體系。該計畫原估造價777億美元（約新台幣2兆2785億元），但由於基礎設施與安全成本飆升，2024年初已觸發「納恩—麥卡迪條款」（Nunn-McCurdy provision），需重整後方可續行，目前即便縮減仍預估高達1409億美元（約新台幣4兆1270億元）。

目前波音承造、原訂2024年交付的VC-25B新型總統專機，已延後至2029年。為填補空窗期，川普政府主張改裝卡達捐機應急，預計最快2026年可投入使用。

不過，此舉在國會激起強烈反彈。康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）質疑此案恐耗資高達10億美元（約新台幣293億元），是「空軍預算中最大的浪費之一」，且不符合道德。他指出：「納稅人為期效不到兩年的『過渡機』埋單，飛機還可能在川普卸任後移交其總統圖書館，這完全無法接受。」

對此，梅因克回應，空軍估算改裝費不到4億美元（約新台幣117億元），且訓練與零件已預先涵蓋，工程也可在一年內完成。但墨菲反批此說法「過於樂觀」，並認為美國實際使用時間恐不到一年半。

此外，亦有安全疑慮。有報導指出卡達飛機缺乏空軍一號專屬的防禦設備與通訊保密系統，可能僅限於美國境內飛行，且須配備戰機護航。梅因克則拒絕透露具體改裝細節，僅稱空軍已準備接收該機。

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