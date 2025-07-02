鄉長爭取國軍支援重裝展示擴大規模 屏東萬巒節今籌備會延期

陸軍退伍的屏東縣萬巒鄉鄉長林國順，向軍方爭取今年底舉辦的「萬巒節」支援重裝展示，國民黨立委蘇清泉（如圖，資料照，記者陳逸寬攝）原訂今日主持籌備會議，不過因身兼衛環委員會召委的蘇清泉分身乏術，確定籌備會議另擇期召開。

〔記者林欣漢／台北報導〕陸軍退伍的屏東縣萬巒鄉鄉長林國順，向軍方爭取今年底舉辦的「萬巒節」支援重裝展示，國民黨立委蘇清泉原訂今日主持籌備會議，不過，立法院社會福利及衛生環境委員會今日安排考察衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠，身兼衛環委員會召委的蘇清泉分身乏術，確定籌備會議另擇期召開。

林國順為擴大舉辦「萬巒節」，寫計劃向國防部爭取支援陸海空、憲兵等三軍裝備，包括最新型的M1A2T戰車、海馬士系統等，還有AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機、CH-47契努克運輸直升機，其中不乏未交貨的裝備，因軍事裝備及人員過多，全案尚待進一步溝通討論。

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