憂庫存過低 五角大廈證實已暫停運送部分援烏彈藥

美國五角大廈因擔憂國內庫存過低，已暫停向烏克蘭運送如圖中所示的「愛國者」（Patriot）防空飛彈。此舉引發國會對烏克蘭防禦能力的強烈擔憂。（圖：Lockheed Martin）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭正竭力抵禦俄羅斯大規模空襲之際，美國五角大廈卻已暫停向基輔運送部分關鍵的防空飛彈與精準彈藥。根據政治新聞網站《Politico》報導，這項由國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導的決策，主因是擔憂美國自身的武器庫存已降至過低水平，此舉不僅引發國會對烏克蘭安危的強烈焦慮，更可能觸發府會法律爭議。

受影響的品項包括「愛國者」（Patriot）防空系統的飛彈、精準砲彈，以及由F-16戰機與無人機發射的「地獄火」（Hellfire）等飛彈。此舉正值俄羅斯上週末對烏克蘭發動開戰以來最大規模的空中攻擊之後，時機極為敏感。

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諷刺的是，這項決策與美國總統川普近期的態度形成矛盾。川普上週才在北約峰會與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，他會後對基輔的處境展現出更多同情，並公開表示將「研究看看是否能提供一些」烏克蘭急需的防空飛彈。白宮在報導刊出後發表聲明稱，此決定是「將美國利益置於首位」，並強調美軍實力毋庸置疑。

五角大廈的決定，隨即在國會的烏克蘭盟友中引發強烈反彈。美國國會烏克蘭連線共同主席、民主黨眾議員卡普特（Marcy Kaptur）警告：「美國製的防空系統是烏克蘭防禦的核心…它們每天都在拯救生命。若報導屬實，柯伯吉先生的行動必將導致許多烏克蘭軍民死亡。」

事實上，這項決策的醞釀已久。一名知情人士表示，五角大廈自2月起，就因擔憂在葉門消耗過多防空彈藥，而開始對援烏軍備進行關鍵性分類。一份凍結部分彈藥運送的行動備忘錄早已擬定，但因國防部長赫格塞斯辦公室的人事變動，而在其桌上擱置了數月。

此舉引發外界聯想起2019年川普政府首度遭彈劾的前案，當時白宮凍結國會已批准的援烏軍事資金，試圖施壓烏克蘭政府調查政敵拜登，引發國會強烈反彈。美國聯邦審計署（GAO）隨後裁定該行為違反《預算暨截留控制法》（ICA），因為政策上的分歧，無法構成合法扣留撥款的依據。如今，五角大廈以內部庫存考量為由，暫停運送國會已撥款的部分彈藥，若未事先通報國會，或未依法說明理由，恐再次觸及相同的法律紅線。

戰略與國際研究中心（CSIS）的飛彈防禦專家卡拉科（Tom Karako）總結道：「防空系統本身無法為你贏得戰爭，但缺乏防空系統，你將很快輸掉戰爭。」他指出，即使美軍已大幅增加「愛國者」飛彈的採購需求，但產能的提升仍需要時間。

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