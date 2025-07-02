美M1戰車大升級 將強化頂部裝甲、漆上匿蹤塗料

美國陸軍日前宣布，將於明年國防預算中計畫升級M1戰車，透過增加頂部裝甲、雷射預警系統和匿蹤塗料，強化M1戰車的戰場生存性。（圖取自美國陸軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕M1戰車已服役超過40年，仍穩坐地表最強戰車名號。美國陸軍日前宣布，將於明年國防預算中計畫升級M1戰車，透過增加頂部裝甲、雷射預警系統和匿蹤塗料，強化M1戰車的戰場生存性。

軍聞網站「Army Recognition」報導，根據美軍預算文件，陸軍將確保重型旅在未來高強度衝突中保持戰鬥準備。除了雷射預警器，美國陸軍還計劃將紅外線訊跡管理塗料，應用於380餘輛戰車之上，以應對無人機不間斷的熱能探測挑戰。透過降低車輛的紅外線和熱輻射，這種專用塗料將成為陸軍隱藏、欺騙和遮蔽策略普及的關鍵。

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為了完善這一個多層防禦體系，M1戰車頂部攻擊防護套件，將加掛至重要的頂部被動裝甲，以應對來自戰車上方的威脅。報導指出，僅此一項裝備就已撥款9170萬美元（約26.5億元），用於加固車輛的車廂和艙門，這些部件仍然特別容易受到遊蕩彈藥和自殺無人機的攻擊。美國陸軍計劃升級足夠數量的被動裝甲，以強化4個裝甲旅戰鬥隊。

報導指出，美國陸軍2026財年對三種車輛防護系統套件預算，申請總額超過1.07億美元（約新台幣31億元），這項新的投資表明，美國陸軍已有清楚認識，需要新的解決方案肆應新威脅。雖然預算中沒有具體列出承包商，但這些技術預計將在未來幾年內，整合到美國各種履帶式作戰平台。



這篇報導指，通用動力陸地系統公司目前仍為美國陸軍大部分履帶式車輛現代化項目的主要工業整合商，使得該公司在實現車輛防護系統的過程中發揮關鍵作用。

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