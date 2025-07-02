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連美國也吃不消...美軍主攻F-47戰機計畫 F/A-XX「維持呼吸」就好

2025/07/02 15:03

美軍明年度國防預算挹注在進度看似領先的空軍F-47上，而海軍的六代機F/A-XX研發計畫，僅維持最低限度的開發資金。（來源:美國空軍）美軍明年度國防預算挹注在進度看似領先的空軍F-47上，而海軍的六代機F/A-XX研發計畫，僅維持最低限度的開發資金。（來源:美國空軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國第六代戰機F-47確定由波音得標後，美國總統川普希望，美軍可將國防預算挹注在進度看似領先的空軍F-47之上，海軍的六代機F/A-XX研發計畫，反而被擱置預算，僅維持最低限度的開發資金；一位美方官員認為，美國的工業基礎只能快速推進一個項目，以及預算有限，軍方希望F-47的研發成果，仍有助海軍研發F/A-XX。

這項消息趨勢來自於軍聞網站《THE WARZONE》日前報導，明（2026）年度國防預算配額。報導指出，五角大廈最新提出的2026年預算，將全力挹注在美國空軍的第六代戰鬥機F-47之，同時擱置了美國海軍下一代艦載F/A-XX戰鬥機的計畫，僅維持最低限度的開發資金，這與往年有很大的不同。

美方官員補充，預算中仍然保留了7400萬美元的F/A-XX計畫申請，以完成該飛機的設計，並允許在未來保留選擇權。（來源:波音公司）美方官員補充，預算中仍然保留了7400萬美元的F/A-XX計畫申請，以完成該飛機的設計，並允許在未來保留選擇權。（來源:波音公司）

美國官員說明表示，這項決定背後的關鍵因素，在於美國擔心當前的工業基礎，無法同時研發和生產兩種不同的先進匿蹤戰機；總統的首要任務，是全力投入F-47項目，並確保該項目順利完成。另一位美方官員補充，預算中仍然保留了7400萬美元（約新台幣21.4億元）的F/A-XX計畫申請，以完成該型機的設計，並允許在未來保留選擇權；但不得不承認，美軍確實做出了全力投入研製F-47的戰略決策。

F-47戰機是美國空軍次世代空優計畫（NGAD）的成果，目前正新獲得35億美元（約新台幣1013億元）的資金支持；美國國防部長赫格塞斯本月稍早在國會聽證會上，首次公開證實了這個金額數字。

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