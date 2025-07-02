空巴預計開發A400M指揮機 可協調忠誠僚機

法國航太集團空中巴士研發的A400M中型運輸機。（法國空軍官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕運輸機因機艙空間大、改裝潛力強，被各國青睞，規劃改造為預警機、電戰機和砲艇機等。如今，航空巨擘空中巴士公司正探索A400M運輸機的新衍伸型機體，計畫將其改造為空中指揮機，成為寬頻通訊節點，協調陸海空有人和無人載具，甚至能指揮忠誠僚機發動攻擊。

軍聞網站「Army Recognition」報導，空中巴士表示，該飛機將從目前的窄頻系統過渡到寬頻衛星通信，使其能夠從偏遠地區發送和接收大量作戰數據。如果衛星中斷，系統也能與其他機載或地面平台進行視距通訊，因此這款新型A400M飛機目的在成為未來作戰航空系統（FCAS）分散式指揮與控制架構中的中樞平台。

請繼續往下閱讀...

報導指出，作為作戰雲端的一部分，它將支援從任務區傳輸即時影片，為作戰決策做出貢獻。透過充當機載數據中繼站，該飛機將實現橫跨多個平台的傳感器整合和實時戰術感知。同時還能作為遙控無人機的發射平台，支援新一代戰機（NGF）爭奪空域的作戰。該飛機的寬頻通訊套件將允許與其他FCAS系統連接，支援分散式處理和協同瞄準。

空中巴士證實，該飛機可以部署遠程運載機，執行防區外電戰任務，並使用從貨艙或外部掛架發射的導引炸彈或飛彈進行打擊行動。空中巴士正與法國空軍討論，探討專用打擊版本的可行性。

目前FCAS系統由法、德和西班牙領導，比利時擔任觀察員，圍繞下一代武器系統（NGWS）包括新一代戰機NGF、無人遙控運載機和作戰雲端。空中巴士負責遙控運載機和作戰雲端的開發，達梭航空領導NGF設計，因陀羅系統公司協調西班牙的參與。FCAS開發目前處於第一階段，第2階段預計於2025年開始，最快2028年生產和平台測試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法