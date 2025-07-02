獨家》看一次少一次！ F-5戰機2天後除役 5機「大象走路」編隊亮相

F-5系列戰機捍衛我國領空逾半世紀，空軍將於4日舉辦隆重的除役典禮，今天上午5架戰機排成一縱列，秀出難得一見的「大象走路」編隊，留下最精彩的滑行畫面。（圖：陳姓航迷提供）〔記者游太郎／花蓮報導〕F-5系列戰機捍衛我國領空逾半世紀，空軍將於4日舉辦隆重的除役典禮，有軍事迷發現，5架F-5戰機今天上午排成一縱列，秀出難得一見的「大象走路」編隊，留下最精彩的滑行畫面。



根據空軍規畫，F-5系列戰機將在7月4日於空軍花蓮基地舉行除役典禮，這型戰機是「國機國造」的始祖，1965年11月，美國即陸續軍援92架單座F-5A與23架雙座F-5B，取代老舊的F-86「軍刀」，這批42架戰機隨後被要求交付給南越空軍；我國1973年在美方的技術協助下啟動「虎安計畫」，開始在台執行F-5E/F戰機的組裝、生產，截至1986年虎安計畫結束，我國共出廠了242架單座F-5E及66架雙座F-5F，為後續「國機國造」奠定深厚基礎。

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