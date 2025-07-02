萬巒節爆要求三軍「小閱兵」 專家何澄輝：國防部應考量風險控管

美軍M1A2戰車示意圖。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕屏東萬巒鄉公所今年底預定擴大舉辦「萬巒節」，鄉長林國順寫計劃爭取國軍展示最新型裝備，並透過國民黨立委蘇清泉主持籌備會議並與國防部協調，引起國軍基層反彈。台灣安保協會副秘書長何澄輝今（2）日對此受訪強調，風險控管是最重要的考量，國防部應以專業判斷考量，杜絕無理要求和特權介入。

萬巒鄉長林國順寫計劃向國軍爭取，建議在今年12月的「萬巒節」展出國軍最新型軍武，包括M142海馬士高機動性多管火箭、AH-1W超級眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機，甚至要求展出我尚未成軍的M1A2T主力戰車，以及尚未獲交付的MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機。

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對此，何澄輝今天受訪說，民主國家在重建軍民關係及維護機敏資訊間應有平衡，獲得民眾支持具其重要性，雖鼓勵國防部多辦基地開放等各種活動，讓民眾瞭解國防。但國軍的本務仍是戰備，不應為了滿足地方政府與民代的要求，就讓官兵勞師動眾、浪費公帑，甚至產生洩密風險。

何強調，風險控管是最重要的考量，美軍雖也會展出機敏裝備，但對參觀者身分國籍，甚至拍照的「角度」都有諸多限制，國際間的航空展也有這類的機制。在「軍事營區安全維護條例」8月即將實施之際，國防部應該綜合考量機敏性、業務成本及法律規範，以專業判斷是否合宜，杜絕無理要求和特權介入。

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