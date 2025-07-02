美海軍再挫敗 極音速飛彈「標準六型Block IB」遭擱置

美軍驅逐艦發射標準三型Block IA飛彈。（圖：美國海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍聞網《Naval News》報導，美國海軍在2026財年預算中，以「戰略暫停」為由，大幅削減即將部署的「標準六型Block IB」（SM-6 Block IB）極音速飛彈計畫。這是繼今年4月取消名為「光環」（HALO）的空射型高超音速武器後，美軍在相關領域發展上再度受挫。

「標準六型Block IB」被視為海軍未來的關鍵「時效性打擊」武器。它不同於現役型號，採用全新彈體設計與新型21吋固態火箭發動機，可更有效利用「馬克41」（Mark 41）垂直發射系統空間，進一步提升射程與速度。

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透過這項新設計，Block IB的性能目標是超過五馬赫，並具備反水面、反飛彈與防空多重作戰能力，堪稱革命性升級。

雖計畫未全數取消，但預算已從1.62億美元（約新台幣47.4億元）砍半至8300萬美元（約新台幣24.3億元）。海軍說明，將資源集中用於核心技術的開發、鑑定與飛行測試。

根據預算文件，海軍策略是在暫停整體飛彈研製同時，持續推進21吋固態火箭發動機（SRM）研發。此舉保留未來重啟可能，該先進發動機亦可能轉用於其他高速武器系統。

即便暫停，計畫仍將進行部分原型開發，包括增程通訊系統整合與延程飛行展示。不過，此飛彈的最終命運仍具高度不確定性。

報導指出，這已是短期內第二個被迫停擺的海軍極音速武器計畫。「光環」飛彈因開發瓶頸被中止，「標準六型Block IB」如今步其後塵，顯示美軍在追趕極音速武器技術的競賽中，仍面臨重重挑戰。

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