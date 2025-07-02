萬巒鄉長找蘇清泉協調三軍「小閱兵」 王定宇：不可行

屏東萬巒鄉公所透過國民黨立委蘇清泉與國防部協調，爭取三軍最新型軍武到今年底的「萬巒節」陳展，民進黨立委王定宇直言「有創意但不可行」。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕屏東萬巒鄉公所今年底擬擴大舉辦年度「萬巒節」，無黨籍鄉長林國順寫計劃爭取國軍展示如M1A2T主力戰車等新型裝備，並擬由國民黨立委蘇清泉主持籌備會議與國防部協調，引起各界反彈。民進黨外交國防立委王定宇今（2）日透露，機敏裝備甚至連國軍本身重要活動皆無陳列展示，萬巒鄉公所的提案不可行，陸軍也不可能同意，若先例一開，國軍未來疲於奔命進行展演，恐影響戰訓本務、戰備任務的精進。

萬巒鄉長林國順撰寫計劃並透過蘇清泉，向國軍爭取在今年底的「萬巒節」展出包括M142海馬士高機動性多管火箭、AH-1W超級眼鏡蛇，甚至要求展出我尚未成軍的M1A2T主力戰車等最新型軍武。

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王定宇受訪說，萬巒鄉長林國順透過蘇清泉，希望國防部提供涼山特勤隊以及重要裝備辦活動，只能說很有創意，但是不可行。他強調，國軍戰訓本務非常繁重，這些機敏裝備甚至國軍自己的陸軍官校百年校慶，或其他重要活動，都沒有陳列展示，確實不可能在鄉公所活動進行。

王定宇提醒，國軍面對中共解放軍的威脅，勤務繁重，辦理活動雖可提高國軍能見度，也可對募兵有所幫助，但不能逾越戰訓本務的需求。

他透露，據了解陸軍也不可能同意此提案，若一旦同意，國軍以後變成疲於奔命進行展演，恐影響戰訓本務、戰備任務的精進。至於國民黨立委為何要協助協調則不得而知，因由其本人出面說明。

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