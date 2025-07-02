中台灣城鎮韌性演習7/15登場 台中清水首辦戶外型避難收容演練

清水區公所首次選定戶外做為避難收容的開設演練，模擬在帳篷住宿，場面逼真。（記者張軒哲攝）〔記者張軒哲／台中報導〕台中市等中部7縣市將於7月15日下午1點半至2點舉行「城鎮韌性（防空）演習」，台中市規劃沙鹿、清水、梧棲3個行政區為重點驗證區，海線三區當天將集中於梧棲國小演練。台中市清水區公所今日提前準備，讓80名在15日參與演練的人員先行上陣，於清水運動場舉辦「避難收容處所開設演練暨災民收容救濟分站編組人員常年訓練」，模擬在帳篷住宿，場面逼真。

有別於往年皆為室內避難收容處所開設，清水區公所今年度首次實施以戶外做為避難收容的開設演練，背景設定以模擬中部地區發生芮氏規模6.3強震，導致清水區多處建物傾斜損壞，區公所除迅速通報相關單位，同時啟動應變中心，並規劃設置收容所，採取緊急應變措施，以戶外大型運動場實施緊急收容安置及衍生災害情境進行實體演練。最大亮點則是清水區公所準備的防災緊急避難包，內容物完整齊全。清水區公所準備的防災緊急避難包，內容物完整齊全。（記者張軒哲攝）

清水區長蔡慶生表示，這場演練以真實災害為背景，並設計多種可能出現的突發情況，包括行動不便災民協助、身分確認困難、物資分配爭議，並增加避難處所住宿區突發疑似瓦斯外洩通報、收容處所醫療後送、周遭環境清消，以及民生通信設備等複合性災害因應，邀集相關單位共同參與演練，重點在災害發生時，區公所第一時間作好各單位的橫向溝通、充分檢視區內各項災害應變準備及人力調度能力，讓日後可能遭遇臨時性的災難實際應用。

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