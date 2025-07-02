嘉市防空演習7/15登場 未遵守管制最高罰15萬元

嘉市2025城鎮韌性（防空）演習將於7月15日登場。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「2025城鎮韌性（防空）演習」將於7月15日下午1點半至2點實施半小時警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練；市府呼籲民眾於演習期間遵守警察及民防人員指揮並配合演習命令管制及演練，未配合者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

市府表示，為請民眾配合防空演習，市警局拍攝「中、英、日、泰、越、印」等六國語言宣導短片，已上傳市警局官網、臉書（FB）及LINE群組，讓國人、外籍人士新住民及移工等透過母語的講解與宣導，深入了解防空演習訊息及重點。

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市警局表示，演習時，各公、民營工廠照常營運作業，但須關閉門窗及實施人員管制（台電不實施斷電措施），防空疏散避難設施之所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門（柵欄）供周邊民眾就近實施避難；另行走於道路之行人及車輛（駕駛、乘員）則聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

當日防空警報解除後，下午2點至3點實施一小時「救濟站」（地點南興國中）災民轉移收容、「急救站」（地點東區衛生所）傷患現場醫療處理及戰災搶救（地點中油公司G油槽區）等實作演練，請民眾遵守相關指揮並配合演習命令管制及演練。

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