靈感來自毒梟！美軍測試「半潛式」無人艇 專攻印太隱蔽補給

美國陸戰隊正測試的「海洋幽靈」（Sea Specter）無人水面載具。（圖取自Leidos官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國軍聞網站《國防一號》（Defense One）報導，為因應在印太地區與實力對等國家爆發衝突時的後勤挑戰，美國陸戰隊正測試一款受「毒梟半潛艇」啟發、名為「海洋幽靈」（Sea Specter）的低輪廓無人艇，旨在以隱蔽、分散的方式向太平洋前線島嶼運送關鍵補給。

這項計畫源於美軍的戰略轉變，在未來高強度衝突中，大型運輸機或補給艦這類「高價值目標」極易遭敵方摧毀。開發商吉布斯與考克斯（Gibbs & Cox）工程師坦承，其概念靈感來自毒梟運毒的半潛艇，但強調軍用版是經過精密工程設計的安全載具。

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這款被納入「自主低輪廓艦艇」（ALPV）計畫的無人艇，航行時僅有極低輪廓浮出水面，能在搭載5噸物資的情況下，航行約4260公里。其作戰概念是採用「蜂群」戰術，同時派遣數十艘無人艇分散前往多個據點，即使部分被毀，仍能完成補給。目前已有3艘原型艇投入測試，其中一艘已在日本由陸戰隊濱海作戰團驗證。

除了核心的運輸任務，這款無人艇更換感測器後，還能執行通信中繼、偵察巡邏等多重任務，其開放式架構也允許客戶自行加裝軟體。

開發商表示，目前原型艇由木材建造，未來將尋求以更耐用的材料進行量產。海軍陸戰隊預計在2027年正式將此類載具列為採購計畫，屆時「海洋幽靈」將有望成為美軍在印太地區實踐「競逐後勤」概念的關鍵裝備。

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