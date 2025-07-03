「海鯤號」潛艦第三次海測 高雄港監視器再度「被消失」

「海鯤號」潛艦今日在高雄進行第三次海試。（記者李惠洲攝）〔記者洪定宏／高雄報導〕海鯤號潛艦今天上午第三次出港海測，外界「毫無懸念地」早已接獲消息，不僅電視台全程直播，更首度出現加油團，唯獨高雄市文化局紅毛港文化園區架在二港口旁的監視器「再度被消失」。

船迷指出，海鯤號的舷號為「711」，與統一超商雷同，因此被暱稱「小七」，所以，其昨天接獲的訊息內容為「海鯤號海測08：00、7/3。傳出『小七』又要出來了」。

「海鯤號」潛艦今日進行第三次海試。（記者李惠洲攝）船迷強調，因海鯤號6月26日二度海測時，紅毛港文化園區的監視器畫面「被消失」，所以昨天下午約5點半查看，仍正常直播，但昨天深夜再看，確認「再度被消失」，畫面停留在昨天晚間9點半。

船迷抱怨，各界早已接獲海鯤號出港海測的消息，電視台更全程直播，質疑「哪有國防機密可言」？無法理解監視器直播持續「被消失」，形容台船要求文化局關閉監視器的做法，猶如「掩耳盜鈴」。

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高雄港二港口即時影像再度「被消失」。（取自紅毛港文化園區YT頻道）對於關閉監視器直播問題，高雄市文化局在6月26日表示，6月下旬接獲台船公文請求，「暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送」，並強調這是「因應台灣國際造船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險」的作為。

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