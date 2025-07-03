習近平倒台傳言四起 中國單日出動50機艦擾台

中國解放軍進入台海周邊空域示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國國家主席習近平權力不穩的傳言近日被瘋傳，中國解放軍則持續加劇對台灰色地帶襲擾及軍事施壓。國防部今（3）日公布，共軍自昨天上午6時起至今天上午6時止，出動軍機41架次擾台，其中30架次逾越台灣海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域，另有共艦9艘持續在台海周邊活動。

根據國防部公布示意圖，共軍昨天自上午10時10分至下午2時25分，派遣2架次輔戰機出海；清晨5時5分至晚上9時15分之間，派遣主戰機及無人機共26架次擾台，其中17架次逾越台海中線；上午9時45分至晚間9時10分，再出動主、輔戰機共12架次；另於上午6時5分至中午11時20分，派遣1架次無人機繞台挑釁，並進入我東南防空識別區活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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