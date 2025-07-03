「獵豹」輪型戰車D3樣車組裝完畢 9月台北國防展秀英姿

軍備局209廠去年6月首度向大眾展示「獵豹」105公厘輪型戰車D2樣車（圖），並計畫於今年9月的台北國防展，陳展更加精進的D3樣車。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國造「獵豹」105公厘輪型戰車D2去年首度亮相後，國軍後續持續打造車高更低、設計更緊緻的D3樣車。至於採用八輪底盤、具備「獵殲」能力新樣車進度如何？軍備局表示，D3樣車已於上月底組裝完成，後續確定參與9月舉辦的台北國防航太展，讓各界都能目睹這輛新型國造甲車的英姿。

根據國軍規劃，去年公開展示的D2樣車，車高3.3公尺，國軍後續依軍種要求，將車高降至3公尺以下，預計今（2025）年6月完成；對此，軍備局近日向本報證實，105公厘輪型戰車D3樣車現已就高度、重量及內部空間等項目，完成「量產型」性能優化，並已於6月27日完成全車系統組裝，全案執行進度與計畫相符。

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「獵豹」輪型戰車攻、守兼備，正面可防30公厘彈、側面可防12.7公厘彈，主砲則有後座力低、可執行獵－殲任務等優勢，惟3.3公尺車高後續還將調整至3公尺以下，以符軍種需求。（本報資料照，記者王藝菘攝）

軍備局另指出，這輛D3樣車確定加入國防部今年9月「台北國際航太暨國防工業展」的裝備展示陣容，透過實車裝備展示及研發成果說明，向大眾展現國防自主具體成效，強化國人對國軍建軍備戰的信心。

「獵豹」D2樣車（圖）於去年亮相，軍備局證實，獵豹D3樣車已於今年6月27日組裝完成，預計在9月的台北國防航太展中登場。（本報資料照，記者王藝菘攝）

軍備局105公厘輪型戰車又被稱為「獵豹」，是以陸軍「雲豹」八輪甲車為基礎開發的全新車型。從去年公開亮相的D2原型車檢視，「獵豹」輪型戰車採用八輪裝甲車底盤，配備105公厘戰車砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控槍塔；主砲的制退復進機、砲推器皆由軍備局202廠研發，其20噸後座力優於現役M60A3、CM11戰車的主砲，未來可視任務性質選用「尾翼穩定脫殼彈」或「人員殺傷彈」，有效滿足部隊火力支援所需。

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