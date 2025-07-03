沙烏地阿拉伯有「薩德」系統了 第一個連級單位成軍

沙烏地阿拉伯第一個操作薩德系統的連級單位成軍。（取自沙烏地阿拉伯國防部X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕沙烏地阿拉伯國防部2日表示，該國皇家防空部隊第一個操作「薩德」系統（THAAD）的連級部隊正式成軍。全名為「終端高空防禦系統」（Terminal High Altitude Area Defense）的「薩德」，可攔截150公里高的彈道飛彈，顯著提升沙烏地阿拉伯的防空戰力，也使該國成為繼阿拉伯聯合大公國之後，第二個可自主操作「薩德」系統的中東國家。

根據沙國媒體《沙烏地公報》（Saudi Gazette）2日報導，沙烏地阿拉伯國防部當日宣布，該國皇家防空部隊在位於吉達（Jeddah）的學校單位舉行成軍儀式，接裝第一套系統的連級部隊，已完成系統測評、人員實戰訓練，將肩負起戰備任務。供售薩德系統的美國，也已完成沙國操作前兩套系統的人員訓練。

圖為美軍部署於以色列的薩德系統。（法新社檔案照）報導指，部署第一套薩德系統是沙國國防計畫一環，可強化沙國防空能力，讓重要戰略基礎設施與國家利益獲得保障。

沙烏地阿拉伯在美國總統川普第一任期內，2018年獲准採購7套薩德系統、44組飛彈發射器、360枚攔截飛彈，還有7部AN/TPY-2雷達等裝備，一共斥資150億美元（約新台幣4324億元），也使該國與阿拉伯聯合大公國成為中東唯二可自主操作「薩德」系統的國家。

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