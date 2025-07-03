康定級艦「華陽」垂發系統曝光 防空戰力大升級

施工人員將一單元的「華陽」垂發系統吊掛起來。（蘇嘉健授權提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍現役6艘康定級巡防艦陸續升級，首艘改裝軍艦承德艦（舷號1208）日前實施「華陽」垂直發射系統的吊掛與適配作業，近日被民眾目擊。根據海軍規劃，承德艦預計於今年底前升級完畢，新型華陽垂發系統至多可裝填32枚射程30公里的「海劍二」飛彈，取代現有射程僅8公里的「海欉樹」飛彈，大幅提升防空戰力。

海軍編列431億5990萬元預算為現役6艘康定級巡防艦，自2022年執行至2030年，全案由「承德艦」打頭陣，2026年起以一年一艘的速度陸續升級。康定級艦升級重點項目，包括防空飛彈、偵蒐雷達、戰鬥管理系統、光電追蹤系統、訓練模擬儀與拖曳式聲納皆獲得升級。其中，將防空飛彈自「海欉樹」換裝為「海劍二」，是該型艦最「有感」的戰力提升。

海軍承德艦性能提升前，艦艏B砲位裝設「海欉樹」飛彈發射器（紅圈處），未來將換裝為華陽垂發系統，大幅提升防空戰力。（本報編輯；資料照，海軍提供）民眾近期直擊在高雄港升級的承德艦，施工人員進行國造「華陽」垂直發射系統的吊掛與適配工程，也讓這款先進的飛彈發射系統曝了光。康定級艦的艦艏將裝設8單元的華陽垂發系統，每單元可裝填4枚「海劍二」飛彈，因此至多可裝填32枚。

國造「海劍二」防空飛彈是「天劍二型」防空飛彈的衍生型，最大射程可達30公里。康定級艦在升級以前，只在艦艏B砲位裝設一組4聯裝「海欉樹」飛彈發射器，射程僅8公里左右，因此「海劍二」飛彈對康定級艦防空戰力而言，將是成效相當顯著的升級。另根據軍方規劃，承德艦將於今年底前升級完畢，待完成各項測試後，重回海軍戰備序列。

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