感念「海上長城」官兵辛勤付出 李棟樑漢光演習前夕慰訪168艦隊

軍友社榮譽理事長李棟樑（前排左7）與國防部副部長鍾樹明上將（前排左8）慰勞海軍168艦隊。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部下周起將進行「漢光41號」實兵演習，不過，中國解放軍持續派軍機、軍艦在台灣周邊活動，考驗我國海、空軍官兵第一線應對能耐。軍友社榮譽理事長李棟樑、國防部副部長鍾樹明上將等人，今日前往駐紮蘇澳的海軍168艦隊敬軍慰問，對於官兵不分晝夜戮力戰訓本務，建構固若磐石的海上長城，守護國家安全的辛勤付出表達感謝。

國防部規畫自7月9日至18日間進行「漢光41號」實兵演習，一共為期10天9夜，除了依照慣例，考驗國軍官兵應對中國軍事行動的能力外，也將我國可能面臨的「灰色地帶襲擾」納入演練範疇。不過，中國解放軍對我國的軍機、軍艦襲擾不間斷，我國國防部統計，自昨天上午6時起算24小時，國軍偵獲41架次軍機、9艘次艦艇在我國周邊活動，都讓我國海、空兵力須即時因應，捍衛我國海疆與空域。

國軍媒體《軍聞社》今日報導，軍友社榮譽理事長李棟樑、國防部副部長鍾樹明上將等人，今日前往海軍168艦隊敬軍慰問，感謝官兵不分晝夜戮力戰訓本務，以及建構固若磐石的海上長城，守護國家安全的辛勤付出。

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李棟樑表示，近期中共在台海周邊活動愈趨頻繁，有賴海軍官兵在前線的無私奉獻，國家得以安定繁榮發展。平日也看見官兵戮力戰備整備，克盡己責地守護海疆，讓他內心感到十分敬佩，因此，他特別代表社會各界前來敬軍，感謝官兵弟兄姐妹們的付出與貢獻。

海軍168艦隊以蘇澳基地為駐地，現有4艘海軍水面艦主力基隆級驅逐艦，以及5艘具備反潛戰力的「濟陽級」巡防艦，為我國至關重要的海上戰力。海軍基隆級驅逐艦基隆艦（如圖）是168艦隊主力之一。（資料照）

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