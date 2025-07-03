辛苦了！空軍RF-5E偵察機最後戰備身影曝光

空軍RF-5E偵察機的英姿。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／花蓮報導〕空軍規劃RF-5E「虎眼」偵察機於明（４）日正式除役，為讓這支神秘部隊留下最後輝煌紀錄，空軍今日邀請媒體前往花蓮基地，見證RF-5E最後一趟戰備、武器裝掛過程，以及起飛前檢查情形。官兵細緻分工執行飛彈裝掛作業，飛行員在迅速執行360度檢查後，僅需數分鐘時間即讓飛機啟動、滑出機堡，展現高水準戰備能量。此次，RF-5E的除役，也象徵在台灣服役一甲子的F-5「老虎」系列戰機，將悉數揮別台灣的天空。

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰機功成身退，空軍將於花蓮基地舉辦除役典禮，特地於3日安排媒體參訪，示範AIM-9P4掛彈作業。（記者羅沛德攝）為迎接明天舉行的RF-5E偵察機除役典禮，空軍今日邀請國內、外媒體前往花蓮基地，紀錄過往極具神秘色彩的RF-5E「虎眼」偵察機，以及虎眼偵照團隊的最後戰備狀況。空軍武掛地勤人員在接獲裝掛命令後，分工將AIM-9P4「響尾蛇」空對空飛彈，裝掛至機翼兩側，在兩個機堡地勤人員協助下，飛行員迅速執行360度飛行檢查，接續登機、發動開車、滑出，整套流程約5分鐘內即完成，展現迅速出勤的能力。

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰機功成身退，飛官完成飛行前檢查後，準備啟動戰機並滑出機堡。（記者羅沛德攝）空軍RF-5E偵察機滑出機堡。（記者羅沛德攝）在空軍第12戰術偵察機隊服役10餘年的分隊長傅鈜中校表示，他駕駛RF-5E偵察機多年，一同出過各式大大小小的任務，對他來說，RF-5E是忠實的夥伴，也是好戰友，並感謝該型機讓他能平安出任務及歸來，如今，他能參與RF-5E的除役，他感到非常的榮幸與不捨。他表示，儘管RF-5E與F-5戰機大同小異，但有別於戰機挑戰極限的操作方式，駕駛偵察機更強調平穩的飛行姿態，就像拍照盡量不要手抖一樣。

空軍第12戰術偵察機隊分隊長傅鈜中校與「老戰友」RF-5E偵察機合影。（記者劉宇捷攝）至於RF-5E除役後的偵照能量，空軍已規劃向美採購F-16戰機掛載MS-110偵照莢艙，以及4架MQ-9B無人機接替。前者將於今年陸續到貨，據傳可能已有部分裝備低調抵台；後者計畫將於明年、後年陸續到貨，以補足偵察能量。

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