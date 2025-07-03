俄海軍副司令庫斯克遇襲陣亡 俄國官員證實

俄羅斯濱海邊疆區行政首長科熱米亞科證實，俄國海軍副司令古德科夫（見圖）在庫斯克遇襲身亡。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯濱海邊疆區行政首長科熱米亞科（Oleg Kozhemyako）今（3日）表示，曾率領部隊與烏軍作戰的俄國海軍副司令古德科夫（Mikhail Gudkov），已在庫斯克地區（Kursk）遇襲身亡。

《路透》報導，稍早有俄國以及烏克蘭非官方Telegram軍事頻道指出，古德科夫遇害的地點是庫斯克科列涅沃（Korenevo）的一處指揮所，他與10名俄軍士兵一同被烏軍擊斃。

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科熱米亞科後續證實了古德科夫戰死的消息，他稱與古德科夫相識多年，而官階為少將的古德科夫是在「履行他身為軍官的職責」時遇襲身亡。

根據克里姆林宮的公告，古德科夫是在今年3月被任命為海軍副司令。他曾指揮俄羅斯太平洋艦隊海軍陸戰隊的一個旅級單位，在庫斯克與烏軍對陣，並曾因作戰勇猛獲得表揚，不過烏克蘭政府也指控他犯下戰爭罪。

俄羅斯與烏克蘭尚未對古德科夫陣亡的消息發表評論。

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