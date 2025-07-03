RF-5E偵察機身世超特別！ 新加坡幫我國進行偵照設備大改造

空軍RF-5E偵察機將於明日除役，其身世相當特殊。機鼻則比F-5E戰機延長了8英寸（約20公分）。（記者羅沛德攝）〔記者劉宇捷／花蓮報導〕空軍將於明（4）日除役「最後的老虎」RF-5E偵察機，事實上，空軍7架RF-5E偵察機，不僅具有神秘色彩，「身世」也十分特殊，其機身源自我國「虎安計畫」組裝的F-5E，後續再委由新加坡之手，為其進行偵照設備大改造，成為全球獨一無二的構型，非常耐人尋味。

根據公開資訊，RF-5E偵察機是由F-5E戰機所改造而來，也是目前空軍最後在役的F-5型系列戰機。RF-5E的起源是由於RF-104G將於1998年除役，為維持偵照能量，因此空軍於1997年委託新加坡的科技宇航公司（ST Aerospace）進行改裝，選定F-5E機隊之中，飛行時數最少的7架進行升級，並另外增添一架F-5交付新加坡，做為改造折抵費用。

空軍RF-5E偵察機將於明日除役，其身世相當特殊。機鼻則比F-5E戰機延長了8英寸（約20公分）。（記者羅沛德攝）

完成改造的RF-5E偵察機於1997年8月陸續返國，交付空軍第12戰術偵察機中隊，並於隔年7月編入復編的第四中隊（紅狐中隊）開始戰備任務，直至2005年第四中隊裁撤，再併入第12戰術偵察機中隊，與RF-16共同擔綱偵照任務至今。

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RF-5E偵察機與F-5E戰機最大的區別，在於其機鼻換裝的4個照相機，包括KA‑95廣角、KA‑87D前視、RS‑710E紅外線相機，以及座艙下方的Type 900地形對比攝影機。為了安裝這些設備，RF-5E的機鼻被延長了8英寸（約20公分）。為平衡機身重心，機尾下方安裝了配重塊做為補償。

空軍RF-5E偵照機及F-5F戰機功成身退，空軍4日將於花蓮基地舉辦除役典禮。（記者羅沛德攝）RF-5E偵察機的機首右側20公厘機砲被拆除，座艙內的雷達顯示螢幕，則換裝成Type 900地形對比攝影機的監控顯示器。此外，據說RF-5E在航電與導航性能上，也一併獲得了提升，可說是F-5系列機隊之中，性能最先進者。

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