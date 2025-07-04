RF-5E偵察機今天除役 空軍「水門禮」象徵榮退

空軍今日將為RF-5E舉辦除役典禮，並由國防部副部長主持儀式。圖為昨日RF-5E操演照片。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／花蓮報導〕空軍RF-5E「虎眼」偵察機今（4）日將全數除役，連帶象徵F-5型全系列戰機走入歷史。依空軍規劃的除役儀式，今天將由副部長柏鴻輝主持，5架F-5F及RF-5E大雁編隊衝場、解編，落地後亦有安排水門禮，為典禮儀式揭開序幕；會場除了宣讀退役談話外，亦有安排史料展示。

依規劃，今日動態典禮過程將由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務後即編隊落地，並在通過消防車噴灑水門的致敬儀式中，象徵F-5系列戰機自中華民國正式卸下戰備重任，榮耀退場。

請繼續往下閱讀...

落地後，會先由副部長柏鴻輝宣讀「解戰命令」、迎接最後任務飛行員，接著會場焦點將移至機棚內，由各級長官發表談話，官兵代表、家屬及觀禮來賓與會，並由軍樂隊參與演奏；同時，會場一旁則有文史展示區，紀錄第十二戰術偵察機隊、RF-5E的史話，以及過往照相設備與成果，在儀式結束後，可供現場人員參觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法