美軍C-130J運輸機搭載「星盾」 連接星鏈增通訊韌性

圖中圓形艙口為「星盾」衛星通訊模組，可即插即用。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕運輸機已變萬能機，美國空軍C-130J運輸機近日搭載「聯合機動空用套件」（JDAP）及SpaceX公司的「星盾」衛星通訊模組，來連接「星鏈」衛星，測試戰術通訊能量成為空中指揮機。

軍聞網站「The Aviationist」報導，這項測試構想來自「25×25」計畫，規劃由C-130J搭載攜帶式「JDAP」通訊系統，其機身上部逃生艙口則加裝「星盾」衛星通訊模組，運用JDAP連結「星盾」伺服器，透過SpaceX的多枚低地軌道（LEO）衛星傳輸訊號，測試視距與超視距環境下的戰術通訊、資料共享與通訊中繼作業，進而探索任務潛力。

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對此德州戴耶斯基地第317空運聯隊的1架C-130J於6月4日測試成功，JDAP與「星盾」均採用模組化設計與「即插即用」功能，縮小尺寸和降低成本，可迅速完成安裝、拆卸，也無須修改機身。

美國空軍2023年3月曾在C-130J運輸機裝設「星鏈」衛星通信天線，進行跨洋即時通信測試，美國海軍則已於去年在KC-130T運輸機安裝星鏈系統；也曾於去年8月「竹鷹24-3」聯演期間，在KC-46加油機上安裝通信套件，將「衛星通訊網路」（SATCOM）轉換為非保密與保密通訊網路協定（SIPR）模式。

根據「25×25」構想，AMC計畫未來在25%的運輸機上，增設空用通訊系統，讓機隊在空中執勤期間，持續獲得目標區潛在威脅、備降機場、後勤補給等最新資訊，使C-130J運輸機兼任戰場覺知與指揮通聯節點，進而大幅提升「彈性戰鬥部署」，以及「分散式作戰」能量。

透過安裝通訊模組，運輸機搖身一變為空中通訊節點。（圖取自DVIDS）

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