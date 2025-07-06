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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普稱烏克蘭需要愛國者飛彈 指責普廷沒努力停戰

2025/07/06 09:20

川普5日在空軍一號上向媒體透露，他與澤倫斯基溝通良好，但是他非常不滿意與普廷之間的對話，因為普廷並沒有為停戰付出努力。（彭博）川普5日在空軍一號上向媒體透露，他與澤倫斯基溝通良好，但是他非常不滿意與普廷之間的對話，因為普廷並沒有為停戰付出努力。（彭博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰，美國總統川普4日分別與烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷通話，川普5日在「空軍一號」上向媒體透露，他與澤倫斯基溝通良好，但是他非常不滿意與普廷之間的對話，因為普廷並沒有為停戰付出努力。

根據《路透》報導，川普受訪時被問到「美國是否會提供烏克蘭更多愛國者飛彈」，川普表示：「他們為了防禦會需要這些，他們會需要一些東西，因為他們正遭受猛烈攻擊。」並強調愛國者飛彈的戰力驚人。川普提到，他還和德國總理梅爾茨（ Friedrich Merz）討論烏克蘭對於愛國者飛彈的需求。

當被問到烏俄停火的可能性時，川普坦言，目前局勢十分棘手，他對於先前和普廷的對話十分不滿，「他想要一條路走到底，一直殺人，這樣是不行的」。

澤倫斯基5日也提到，此次他和川普的談話內容，是截至目前為止最好、最有效的一次談話，並提到兩人討論烏克蘭的防空問題。澤倫斯基強調：「我很感謝美方願意提供協助，愛國者飛彈正是防禦彈道飛彈威脅的關鍵之一。」

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