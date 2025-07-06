英國F-35B戰機將首降日本「加賀號」 英日航艦聯演劍指中國

一架F-35B戰機在日本護衛艦「加賀號」上進行垂直降落。（圖：美國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國海軍日益活躍的背景下，美國兩大主要盟友英國與日本，正計畫在中國周邊海域進行航空母艦的聯合演訓。根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，此次演訓最關鍵的看點，是英國的F-35B戰機，可能將直接在日本已經進行航艦改造的護衛艦「加賀號」上進行起降，象徵著盟國在印太地區的軍事協同能力達到新高度。

日本防衛省已證實，英國「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航艦打擊群，預計將於8月至9月間訪問日本。若英國的F-35B戰機成功在「加賀號」上操作，將是日本在將「出雲級」護衛艦改裝為可搭載F-35B的輕型航艦後，一次重要的實戰能力驗證。

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此次英、日高調的航艦合作演訓，正值中國海軍6月才在西太平洋完成史無前例的「雙航艦」部署之後。更關鍵的是，在美軍目前於該區僅部署一艘航艦、力量相對薄弱的空窗期，英日的聯合行動，展現了盟國對印太安全的承諾與「補位」能力。

英國「威爾斯親王號」航空母艦於6月24日停靠新加坡港口。該航艦打擊群目前正執行其印太部署任務，預計將於8月至9月間與日本海上自衛隊進行聯合演訓。（法新社）英國「威爾斯親王號」航艦此次的演訓規劃，是為期8個月全球部署任務的一環，目的在實踐英國對印太地區的安全承諾。與此同時，同樣能操作F-35B的美國「美利堅號」兩棲突擊艦也在周邊海域活動，外界高度關注美、英、日三方的航艦力量，未來是否會進行更深度的聯動。

日本海上自衛隊高層曾表示，取得F-35B戰機的操作能力，將能強化日本的防衛與美日同盟作業互通性。外界正密切觀察，未來是否將出現更多類似的跨國F-35B航艦協同部署，逐步在印太地區形成一個非官方的「航艦聯防機制」。

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