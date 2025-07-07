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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

營區是否開放飲酒？國防部：以不影響戰備勤務為原則評估

2025/07/07 14:37

國防部今日表示，對於營區內是否開放飲酒，會以「不影響國軍戰備勤務」為原則審慎評估，但目前尚無開放的決定。（資料照） 國防部今日表示，對於營區內是否開放飲酒，會以「不影響國軍戰備勤務」為原則審慎評估，但目前尚無開放的決定。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（7）日表示，對於國軍營區內是否開放飲酒，會以「不影響國軍戰備勤務」為最高原則，審慎評估研究，但目前尚無開放的決定。

國防部表示，國軍官兵在外飲酒，如果沒有肇生酒駕等軍紀案件，或因公務需要，於奉核准後，在營內飲酒，均未與國軍現行規範有所違背。

國防部指出，考量官兵在營外飲酒肇生酒駕等事件，遭刑事追訴與行政懲罰，時有所聞，參考他國軍事規則，確有開放營區內可適度飲酒，以紓解官兵壓力、兼顧部隊紀律管理者，具其正面意義。

因此，國防部表示，對於營區內是否開放飲酒管理，將以「不影響國軍戰備勤務」為最高原則，在兼顧官兵需求、部隊任務屬性與偏遠駐地等因素考量下，審慎評估研究，但目前尚無開放的決定。

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