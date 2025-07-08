台、美軍工合作將升級 諾格黃思勳：規劃每年在台投資1億美元

美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼台灣分公司執行長黃思勳日前接受本報專訪，暢談諾格在台深化軍事合作的三階段進程。（記者涂鉅旻攝）

記者陳治程、涂鉅旻／專訪

與我國有「虎安專案」合作淵源的美商諾斯洛普．格魯曼，兩年前重返台灣設立分公司，並起用有空軍背景，具台、美交流實務經驗的黃思勳擔任執行長，並從去年起以每年1億美元的投資規劃在台拓展版圖。黃思勳說，30年前的他出身空軍後勤軍官，30年後加入諾格服務，但他始終抱持為國軍更好、更進步的初衷，盼我軍工業能以三階段進程強化台、美合作，看齊美軍軍規。

首階段先打進供應鏈 為「合作生產」奠基礎

諾格2023年設立台灣辦公室迄今將近2年，黃思勳受訪時，談及提升台灣軍工體系升級的藍圖。首先，諾格在投資初期，他希望盡力為國內廠商爭取打入軍備產製供應鏈的機會，或者讓國內廠商具備日後可支應裝備採購的後勤支援、維修能力與契約，並累積合作與互信底蘊。至於下一個階段，則待條件成熟後，朝雙邊「合作生產」的目標來努力。

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圖為空軍日前除役的RF-5E（上）偵照機、F-5F戰機，均為我國1970、1980年代「虎安專案」期間生產的機型。（本報資料照，記者羅沛德攝）

諾格目前致力於與軍備局205廠、202廠合作，建立30公厘鏈砲砲彈，以及M1A2T戰車120公厘砲彈的生產線，就是上述二階段的實際案例。黃思勳認為，台灣目前因應區域情勢，「現在是彈藥用最兇的時候」，若能建構起國內自主彈藥產能，對國軍的戰備準備不無助益。

他進一步舉例，我國過去曾和諾格前身諾斯洛普（Northrop）合作執行「虎安專案」在台組裝F-5E/F戰機，而這正是日後研製、生產AT-3「自強」高教機及F-CK-1「經國號」戰機的基礎；此外，黃思勳也舉美、日協議合作生產AIM-120中程空對空飛彈、增程版愛國者三型（PAC-3 MSE）防空飛彈的實例強調，這樣的合作將有助我國軍工體系的產製能力再進階。

「虎安專案」有先例 盼台、美軍工能相輔相成

至於最後一階段，黃思勳說，合格廠商有望邁入「專屬供應」階段，依據國內軍種需要及國外客戶要求，做出高品質、高度客製化的產品與裝備，將台灣的軍工產業推向全新的階段。

圖為投入今（2025）年度春節加強戰備操演的空軍三聯隊IDF戰機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

推動這些實務工作與願景的背後，與黃思勳的經歷息息相關，原來，他在1995、1996年台海飛彈危機之時，在我國空軍擔任後勤軍官，見證IDF經國號戰機在初步形成戰力之際，受局勢所迫而須挺身而出的時期，也從回顧F-5戰機獲得授權組裝、研製AT-3高教機、經國號戰機的歷程，深感於「國防自主」能量積聚不易。

回顧我國軍工業發展歷程，黃思勳說道，當時受制於國際環境、國內研發能量，國軍科研單位必須嘗試各項產製方法、包含「逆向工程」來籌獲關鍵的武器裝備；但他強調時過境遷，在華府期望強化與盟邦合作的氛圍下，現在就是我國獲取優良裝備、建構國防供應鏈的最好機會。

黃思勳說，我國過去受制於國際因素、國內研發能量，建軍現代化進程多有阻力，如今華府有意加強與盟邦合作，正是我國加速軍備現代化的好時機。圖為澎防部官兵去年11月於鎮疆操演期間進行彈藥檢整。（中華民國陸軍官方Facebook）

黃思勳回憶，30年前的他在空軍擔任後勤軍官、在前線為國軍戰力把關，30年後的他已投入諾格服務，但他心繫國軍的初衷卻未曾改變，這也是他仍持續努力、只為讓國軍更好、更進步的原動力。

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