陸軍206旅全旅教召備戰「漢光41號」演習 頭3天練戰場救護與後送

陸軍步兵206旅步1營戰支連召員以手指評估傷員脈搏，確認包紮後血流情形是否減緩。（取自青年日報）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍「漢光41號」演習即將在明（9）日登場，在此之前，攸關後備動員的「同心35號」演習已在5日先行展開，作為全旅後備動員驗證單位的陸軍步兵206旅，也在本次14天教召中持續進行複訓。此外，召員也接受戰場救護系列課程，教官運用單兵個人急救包內裝備，說明戰場出血傷害處置，使召員藉由程序實操，有效提升戰時自救、救人的生存能力。

陸軍步兵206旅本月5日至18日間實施14天教召，昨（7）日進入召訓第三天，並實施戰場救護、自救互救課程。期間，授課教官向召員闡明「戰傷救護」之目的，並逐一解說戰場上各種常見的出血傷害情形；隨後，召員則依不同肢體出血部位，運用戰術止血帶、魔鬼氈和絞棒在出血點最靠近軀幹的高位進行固定、纏繞和轉緊，快速進行止血，並註明包紮時間，以利人員後送。

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陸軍步兵206旅步1營戰支連召員練習使用戰傷止血帶進行止血。（取自青年日報）

軍媒報導另指出，此次訓練還包含「加壓式彈性繃帶」、「止血紗布」的使用及傷患搬運法解說。召員在模擬戰傷出血情境下，分組練習已含幾丁聚醣成分的止血紗布包紮、並加壓3分鐘止血；傷患搬運訓練部分，教官逐一召員操作「單人拖曳」、「雙人拖曳」和「肩負搬運」、練習戰時緊急後送，並提醒召員時刻警戒四周，提防敵軍襲擊，確保部隊人員生存。

根據國防部規劃，今年漢光演習除延續去（2024）年「實時、實地、實兵、實裝」，以及「不劇透」的實戰化演練，先後執行實施戰力保存、海空作戰及反登陸操演，另還將在演習後期聚焦縱深防禦暨持久作戰演訓，屆時不只將結合城鎮韌性演習，同心演習的召員們也將在本次演訓中參與防衛驗證。

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