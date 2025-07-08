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比PrSM還猛的「黑鬍子」飛彈來了 美軍欽點SpaceX前工程師打造

2025/07/08 13:23

美國陸軍「精準打擊飛彈」（PrSM）第一增程型試射畫面。（圖：美國陸軍）美國陸軍「精準打擊飛彈」（PrSM）第一增程型試射畫面。（圖：美國陸軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍批准「精準打擊飛彈」（PrSM）量產之際，為M142高機動砲兵火箭系統（HIMARS，俗稱「海馬士」）系統尋求火力躍升的腳步並未停歇。據軍事網站《Army Recognition》6日披露，美軍已資助一項名為「黑鬍子」（Blackbeard GL）的極音速飛彈開發計畫，其最引人矚目之處，在於承攬開發的廠商，竟是一家由前SpaceX工程師所創辦的國防新創公司。

圖為「黑鬍子」極音速打擊彈藥，裝設於海馬士系統情形，主要填補PrSM飛彈與「遠程極音速武器」間的中程極音速打擊任務需求。（圖片取自@OSINTWarfare的Ｘ帳號）圖為「黑鬍子」極音速打擊彈藥，裝設於海馬士系統情形，主要填補PrSM飛彈與「遠程極音速武器」間的中程極音速打擊任務需求。（圖片取自@OSINTWarfare的Ｘ帳號）

此計畫由卡斯泰利恩公司（Castelion Corporation）主導，不僅是武器升級，更象徵五角大廈採購思維的轉變。報導指出，美軍正透過「快速原型」（MTA-RP）等更具彈性的採購途徑，與Castelion這類非傳統國防承包商合作，旨在以更低成本、更快速的模式，獲得以往被視為極其昂貴的極速打擊能力。

推動模組化整合　賦予海馬士與M270終端導引打擊能力

「黑鬍子」飛彈的核心戰術優勢，在於其超過5馬赫的高速與先進導引系統。其搭載的「尋標器終端導引」技術，使其能在GPS訊號受到干擾的惡劣戰場環境中，精準追蹤並打擊移動目標與加固陣地。這種能力是為應對與中、俄等同級對手發生衝突時的場景而設計，彌補了現有彈藥的不足。

相較於射程約400公里的PrSM，「黑鬍子」的目標射程高達800公里，目的在於填補戰術級的PrSM，與戰略級的「長程極音速武器」（LRHW）之間的火力空缺。更關鍵的是，它可直接由現役的「海馬士」與M270A2多管火箭系統（MLRS）發射，無須對發射載具進行結構性改造，實現了低成本的快速整合。

分析指出，此計畫若成功，將徹底改變「海馬士」的作戰定位。它將從一個火箭、飛彈發射平台，進化為一個能夠執行戰術極音速打擊的次世代砲兵系統。這不僅賦予前線部隊前所未有的快速反應與縱深獵殺能力，也展現了美國陸軍正如何透過擁抱新創科技，來確保其在未來高強度衝突中的火力主宰地位。

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