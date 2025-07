有韓KF-21、土KAAN還不夠 印尼擬增購24架法國「飆風」戰機

圖為印尼空軍的飆風戰機模型。該國目前已向法國達梭下訂42架,但近日有外媒透露,印尼總統即將於本月中再增購24架,使採購總數提升至66架之譜。(取自X帳號 @RWWReborn)

羅添斌/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕印尼日前相繼敲定採購KF-21、KAAN戰機的合約,近期又有法國媒體指出,兩國今年5月會晤期間,曾提出增購法系「飆風」戰機的需求,而這項要求可望在本(7)月中底定。由於該國過去三年已分批簽約採購42架同型機,若此次增購為真,則印尼未來的飆風機隊規模將上看66架,晉升東南亞空軍戰力的前段班。

這則訊息最早由法國《論壇報》(La Tribune)於4日揭露,報導開宗明義指出印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃(Prabowo Subianto)有望在本月中訪法期間,簽署一紙24架飆風F4戰機的採購合約、較先前增購12架的傳聞再多一倍;而在此前,印尼已在過去三年間簽約採購共42架同型機,最快明(2026)年起開始接收。若此事成真,則該國未來將一舉獲得66架先進戰機,大幅提升空軍戰力。

« I welcome Indonesia’s intent to consider an additional batch of #Rafale » declared Éric Trappier, Chairman & CEO of Dassault Aviation, alongside the French President during his state visit to Indonesia, a future Rafale user. First deliveries (42 ordered) set for early 2026