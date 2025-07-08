有韓KF-21、土KAAN還不夠 印尼擬增購24架法國「飆風」戰機

圖為印尼空軍的飆風戰機模型。該國目前已向法國達梭下訂42架，但近日有外媒透露，印尼總統即將於本月中再增購24架，使採購總數提升至66架之譜。（取自X帳號 @RWWReborn）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼日前相繼敲定採購KF-21、KAAN戰機的合約，近期又有法國媒體指出，兩國今年5月會晤期間，曾提出增購法系「飆風」戰機的需求，而這項要求可望在本（7）月中底定。由於該國過去三年已分批簽約採購42架同型機，若此次增購為真，則印尼未來的飆風機隊規模將上看66架，晉升東南亞空軍戰力的前段班。

這則訊息最早由法國《論壇報》（La Tribune）於4日揭露，報導開宗明義指出印尼前國防部長、現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）有望在本月中訪法期間，簽署一紙24架飆風F4戰機的採購合約、較先前增購12架的傳聞再多一倍；而在此前，印尼已在過去三年間簽約採購共42架同型機，最快明（2026）年起開始接收。若此事成真，則該國未來將一舉獲得66架先進戰機，大幅提升空軍戰力。

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« I welcome Indonesia’s intent to consider an additional batch of #Rafale » declared Éric Trappier, Chairman & CEO of Dassault Aviation, alongside the French President during his state visit to Indonesia, a future Rafale user. First deliveries （42 ordered） set for early 2026 — Dassault Aviation （@Dassault_OnAir） May 28, 2025

報導進一步指出，印尼先前向其採購裝有AIP系統的「鮋魚級」潛艦、以及新加入的「凱撒」（CAESAR）輪式自走砲，也都有機會在同一時間敲定，深化雙邊的軍工合作。

印尼空軍的戰鬥機隊組成多元，除美系F-16AM/BM、F-16C/D多用途戰機，也同時操作俄系蘇愷-27、蘇愷-30重型戰機，另有巴西航空工業的A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕攻擊機等。

印尼空軍的蘇愷-30戰機。（印尼空軍官方Facebook）印尼空軍的F-16C Block 25單座型戰機。（歐新社資料照）

軍聞媒體「Army Recognition」分析，作為全球最大的群島國家，印尼大動作採購飆風戰機，凸顯其對馬六甲海峽等地區海、空安全的重視，而南海近年局勢升溫，也促使該國計畫以空軍現代化來提升嚇阻，確保領空主權，而飆風戰機的到來，也有望提升印尼空軍的聯合作戰能力。

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