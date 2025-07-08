颱風一過又來亂！中國8日出動20軍機擾台

國軍自8日上午7時30分至下午2時止，陸續偵獲中共殲-16等軍機20架次出海，其中13架次逾越中線騷擾我空域。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕颱風丹娜絲在我國南部釀災，在國軍連續2日未偵獲中國解放軍軍機出動後，國防部今（8）日表示，自上午7時30分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機合計20架次出海活動，進入我北、中、西南空域，配合共艦實施中共所謂「聯合戰備警巡」，騷擾我海、空域。

國防部今天下午2時表示，自上午7時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦實施中國片面所謂「聯合戰備警巡」名義，對我周邊空、海域進行騷擾。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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