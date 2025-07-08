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漢光41號演習明登場 國防部：請國人對「疑軍論」及「錯假訊息」提高警覺
去年漢光40號演習期間投入實彈射擊的澎防部M60A3戰車。（本報資料照）
〔記者方瑋立／台北報導〕10天9夜「史上最長」的漢光41號實兵演習即將於明（9）日登場，國防部今（8）日表示，操演期間任何突發狀況都將視為訓練環節，部隊將不分日夜頻繁出現在街道、海濱、空中等場域，請國人體諒並不吝給予官兵支持，也要對「疑軍論」、「錯假訊息」提高警覺，勿輕信不實訊息。
國防部今日指出，「漢光41號演習」實兵演練明日展開，國軍將統合三軍部隊進行10天9夜、24小時不間斷連續操演，完整演練防衛作戰各項軍事行動，以及軍民整合作為。
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國防部強調，在實戰化訓練要求下，國軍將以務實態度模擬各式戰場景況，納入演習想定。屆時，操演期間的任何突發狀況，都將視為訓練環節，使官兵累積經驗，持續提升整體戰力。
明日將展開的「漢光41號演習」，屆時將與「2025城鎮韌性演習」整合實施，本報以圖表方式統整各階段演練進程，讓你一次看懂漢光練什麼。（本報資料照，記者劉宇捷統整、製圖）
國防部補充，由於演習期程較長，國軍各部隊將不分日夜，頻繁及長時間地出現在街道、海濱、空中等場域，可能造成民眾生活、交通等若干不便，請國人體諒，亦請不吝給予官兵支持與鼓勵。
國防部也強調，演習期間國軍各項作為與突發狀況處置，常為有心人士或協同團體操弄「疑軍論」及「錯假訊息」標的，籲請國人提高警覺，勿輕信不實訊息。國軍官兵勢將戮力戰訓本務，堅定捍衛國家安全。