漢光41》為何今年度漢光演習這麼重要？ 四大重點一次看

陸軍六軍團步兵206旅全旅動員教召，9日分別在桃園、蘆竹進行作戰訓練。（記者鄭淑婷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日起實施為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習，盱衡中國當前威脅、外國戰爭實例及我國兵推結果，今年度演習不但創下「史上最長」的紀錄，還大量動員後備部隊、深化軍民合作、動用捷運等設施等支援國軍任務，《自由時報》軍武頻道為您一次盤點今年度漢光演習四大重點。

史上最長的實兵演習期程

陸軍金防部官兵在去年「漢光40號」演習期間，發射240公厘榴彈砲。（資料照，金防部提供）今年度「漢光41號」實兵演習自今（9）日實施至18日，10天9夜創下史上最長紀錄，比往年常見的5天4夜整整翻了一倍。這是因為國軍往年漢光演習，多著重於軍機、軍艦與地面兵力進行戰力保存、防空與制海作戰、反登陸作戰等課目，但面對城鎮遭遇襲擾、入侵情況的相關演練尚待強化；另外，國軍往年漢光演習多採「有腳本」方式進行，甚至安排部分防衛部隊扮演「紅軍」假想敵，但與戰場千變萬化的情境有所出入。

因此，國軍今年度漢光實兵演習驗證期程「翻倍」，就是為了更加「實戰化」練兵，自去年起也不再「劇透」或照本宣科操演，而是隨機下達合理況令，考驗官兵的臨戰應變能力。據了解，軍方高層相當看重「實時」這個核心概念，除了不排除敵軍猝然「由演轉戰」入侵我國的可能性，戰爭也不會只發生在特定時段，同時也擴充先期整備工作演練，藉由各項實作課目，讓官兵在遭遇狀況時，更加有刃有餘地應對。

動員2.2萬名後備軍人創新猷

陸軍步兵302旅在「漢光41號演習」首日，進行實兵演練。（記者蔡政珉攝）在我國敵情威脅日益增溫的背景下，國軍役期、訓練量能、召訓頻次等攸關後備戰力的政策，長年備受訾議，為此，國軍自2020年起推動「後備戰力改革案」，陸續推動14天新制教召等政策，隨後，前總統蔡英文於2022年宣布將義務役期恢復一年，都對後備戰力提升有著正向助益。

為了充分練兵，國軍召訓後備軍人投入漢光實兵演習的人數逐年增加，國軍在2021年的「漢光37號」演習時，動員8000名後備軍人參與，去年的「漢光40號」演習則動員將近1.5萬人投入訓練，今年更將動員召訓人數增加至2.2萬人，參與人數創下史上新高紀錄，陸軍步兵206旅更首度實施全旅擴編動員。這批後備軍人今年將隨部隊在各地進行臨戰演訓，在遭遇防衛作戰情境時，將是守護家園的關鍵戰力。

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賣場、北捷納入操演場域

台北捷運將於「漢光演習」期間，首度驗證運送官兵、物資情形。（資料照）國軍近年「漢光演習」持續擴大與民間設施、單位結合，除了早年的「老班底」中華電信、中油之外，今年也將深化與台北捷運的合作。根據往年演練紀錄，國軍曾擇定靠近中樞的捷運站，演練敵軍特攻人員意圖挾持民眾、占據車站時，防守軍如何搶救人質、奪回關鍵基礎設施的控制權，今年則進一步演練官兵、物資透過台北捷運輸送至指定地點，支援前線的情形。

另外，配合今年度漢光演習期間的「城鎮韌性防空演習」，連鎖超市「全聯福利中心」今年將擇定3個門市，作為防空疏散避難演習場域，將更仿真地呈現戰爭猝然爆發時，民眾如何躲避敵軍空襲、保障自身安全。

城鎮韌性防空操演深化軍民合作

城鎮韌性防空演習將於下周登場，圖為民眾模擬防空避難的情形。（資料照，新竹市政府提供）「漢光41號」實兵演習的第二周起，各縣市自15日至18日陸續進行「城鎮韌性防空演習」，值得注意的是，這場演習整合往年的「萬安」、「民安」等多項操演，因此，除了西部各縣市與宜蘭縣於下午1點半至2點（花東與外離島為上午10點到10點半）進行防空避難演練外，地方政府也將於防空演習結束後，進行1小時的救濟站開設、轉移災民、現場處理急救站傷患、戰災搶救或災害救援等各項實兵演練。

「城鎮韌性演習」由內政部及地方政府主導，著重於戰災情境演練，這項採取實地、實作的演訓同樣「不劇透」，上午先行兵推，下午再進行實地演訓，藉此磨練聯合應變中心指揮調度、各地方政府因應災害的應變作為，同時也深化民眾面對災害時，如何保障自身安全的基本素養。

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