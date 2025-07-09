為金正恩核彈計畫籌資 美國制裁北韓偵察總局成員

在中國和俄羅斯活動的北韓IT員工，會假扮成美國遠距工作者受僱於全球各地公司，領取工資，為其領導人金正恩核子飛彈計劃籌集資金。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國財政部對北韓特工宋錦赫（Song Kum Hyok，譯音）實施制裁，該特工是北韓偵察總局成員，透過招募北韓網路特工並讓其假扮成美國遠距工作者，為北韓核子飛彈計畫賺取資金。

根據《CBS News》報導，美國指控協助資訊科技（IT）員工計畫的宋錦赫招募北韓網路特工，讓他們假扮成美國遠距工作者受僱於全球各地公司。美國財政部稱，在中國和俄羅斯活動的北韓人會領取工資，為其領導人金正恩核彈計畫籌集資金。在某些情況下，北韓IT員工甚至會在公司網路中植入惡意軟體。

請繼續往下閱讀...

北韓在全球部署IT人員，以欺詐手段在頂級公司尋找工作，從而使北韓網路特工獲得巨額薪水，這些薪水最終流入北韓政權。據美國聯邦調查局（FBI）高級官員稱，這項斂財計畫價值數億美元。

美國財政部表示，參與IT員工計畫的北韓網路犯罪分子，經常隱藏其位置並使用代理帳戶、被盜身分和偽造文件向富裕國家僱主申請工作。財政部指出，北韓IT人員開發的應用程式和軟體涵蓋社交網路、商業、娛樂等熱門產業。

美國財政部補充，北韓網路特工經常承接涉及虛擬貨幣交易項目，這讓他們能更容易將資金洗白並悄悄給北韓政權。

為打擊北韓網路間諜活動和冒充美國員工行為，美國財政部外國資產管制辦公室對4家實體公司進行製裁，它們被發現透過1項俄羅斯IT員工計畫向北韓輸送資金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法