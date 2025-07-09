軍事航拍迷請注意 8月新法上路澎湖機場拍攝恐觸法開罰

新法上路要軍方許可下，澎湖機場才能拍攝。（空軍馬基隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「軍事營區安全維護條例」8月上路，國防部日前預告重要軍事設施涵蓋7大類，包括軍用機場、戰備跑道、飛彈基地、軍艦、戰管雷達陣地等，軍民合用的澎湖機場也列名其中，未經軍方許可，在營外對軍營進行錄影、攝影等偵察行為，足生損害軍營安全，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

國防部為配合「軍事營區安全維護條例」上路，去年9月訂定7項配套法規命令，並預告3項子法，包括「重要軍事設施種類」、「軍民合用場域之軍事營區範圍」與「軍事營區安全維護條例第3條第4項所定不列管制之軍事機關」草案。

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其中軍民合用場域，草案預告松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖機場的軍事營區範圍，由於澎湖機場有空軍經國號戰機常駐，近期兩岸局勢緊張起降頻繁，加上國軍運輸機支援澎湖疏運封島滯留旅客，吸引許多軍事航拍迷，在機場鄰近大城北的高處拍攝取景，8月新法上路恐將觸法。

新法規定未經軍方許可，在營外對軍營進行錄影、攝影等偵察行為，足生損害軍營安全，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。至於「漢光四十一號」演習，澎湖將於7月14日至16日實彈演習，軍事迷關注拍攝演習部隊是否會受罰？國防部表示，新法的限制範圍，僅限於營區及軍事演習區域，國軍部隊在公開場域運輸，不在「軍事營區安全維護條例」之列，所以不會處罰。

澎湖大城北模擬戰車上，民眾拍攝澎湖機場軍機起降。（民眾提供）

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