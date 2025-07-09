一夜728架破紀錄！俄無人機猛攻烏西 波蘭戰機急升空

俄羅斯9日凌晨對烏克蘭發動創紀錄空襲，圖為在西部大城盧茨克（Lutsk），消防員正對一輛在攻擊中起火的汽車進行灌救。（圖：烏克蘭國家緊急服務局）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據外媒《路透》報導，烏克蘭空軍9日表示，俄羅斯於夜間對烏克蘭發動了創紀錄的728架無人機與13枚飛彈攻擊。烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram上稱，其防空系統成功摧毀了其中的718架無人機與7枚飛彈。

此次攻擊中，遠離前線的西部城市盧茨克（Lutsk）遭受了開戰以來最大規模的襲擊。根據《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，盧茨克市長波利什丘克（Ihor Polishchuk）指出，一次空襲引發一處工業設施與一間車庫起火。沃倫州（Volyn Oblast）州長表示，該地區空域整晚約有50架無人機和5枚飛彈，且幾乎全數瞄準盧茨克。

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烏克蘭全國多地均遭襲擊，首都基輔市中心也傳出爆炸聲。基輔州布羅瓦里市（Brovary）一名女性因胸部骨折受傷。此外，利沃夫（Lviv）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與捷爾諾波爾（Ternopil）等西部城市也偵測到無人機接近。

此次大規模空襲期間，波蘭空軍曾緊急升空戰機以保護其領空。烏克蘭空軍表示，俄羅斯從其下諾夫哥羅德地區的薩瓦斯列伊卡（Savasleyka）機場出動了米格-31（MiG-31）戰機，使烏克蘭全境處於長達數小時的飛彈威脅之下。

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