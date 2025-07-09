日本九州「佐賀基地」上線！ V-22「魚鷹」陸續進駐因應西南威脅

陸上自衛隊佐賀基地今天啟用，計畫駐紮的首架陸上自衛隊V-22「魚鷹」運輸機也於今日抵達。圖非今日活動的V-22「魚鷹」。（圖片擷取自陸上自衛隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合頻道〕為加強九州與西南一帶防務，日本陸上自衛隊於佐賀機場旁新建飛行基地，並命名為「佐賀屯駐地」（佐賀基地），該基地於上（6）月底完工，並在今（9）日正式上線啟用；據佐賀市網站轉述防衛省的消息，數架V-22「魚鷹」運輸機也於今日陸續從高湯原基地飛抵新家，未來將共有約17架「魚鷹」駐防於此。

據佐賀市網站轉述防衛省的消息，陸上自衛隊佐賀駐屯地今天啟用，計畫駐紮在這座基地的首架陸上自衛隊V-22「魚鷹」運輸機，已於今日上午10點飛離高湯原基地，並於10點25分左右成功降落在佐賀基地。計畫移防的剩餘16架「魚鷹」，也陸續從原駐地千葉縣木更津基地，中繼高湯原飛往佐賀基地，並預計在8月中旬前完成遷移。

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陸上自衛隊表示，佐賀基地與佐賀機場相鄰，預計會與佐賀機場共用跑道，而駐紮的自衛隊人數約420人，今天將舉行駐屯地啟用儀式；位在佐賀縣的目達原駐屯地約50架直升機，也將移防至佐賀駐屯地。

佐賀基地的樣貌與位置。（圖片取自Google地圖）

佐賀基地的樣貌與位置。（圖片取自九州防衛局的Ｘ帳號）

佐賀基地方於上月底完工，是日本強化九州與冲繩地區防衛能力的一部分，未來將負責運兵任務。而其運輸對象主要是肩負離島防衛專門部隊的「水陸機動團」，該團日後也將舉行聯合訓練，屬於日本陸上自衛隊的水陸兩棲部隊，也被稱為「日本版陸戰隊」。

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