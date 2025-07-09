川普批評普廷後 俄一夜741架無人機彈狂轟烏克蘭 再創單日新高

烏克蘭防空系統8日到9日夜裡攔截攻擊基輔的無人機。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普8日升高對俄羅斯總統普廷的批評後，俄羅斯一夜發射700多枚飛彈和無人機，攻擊烏克蘭，再度創下開戰3年多以來單日最大規模。

俄羅斯從8日到9日一夜的攻擊，發射728架無人機、13枚飛彈，攻擊烏克蘭多地741個目標，但以盧茨克（Lutsk）、赫梅利尼茨基市（Khmelnytsky）、利維夫市，以及特諾皮爾州（Ternopil）等西部地區，受到最嚴重攻擊，赫梅利尼茨基市一名平民喪生，基輔市中心也遭無人機攻擊。盧茨克所屬伏林州（Volyn）州長魯德尼茨基（Ivan Rudnytskyi）說，該州上空一夜出現大約50架無人機、5枚飛彈，「幾乎都衝著盧茨克」。

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《基輔獨立報》報導，根據烏國空軍聲明，防空系統擊落296架無人機、7枚巡弋飛彈，另外415架無人機雷達訊號消失。攻擊密集程度也促使鄰國波蘭戰機緊急升空，確保領空安全。根據俄國國防部說法，俄國這波攻擊，鎖定烏國鄰歐盟和北約盟國波蘭的一處軍用機場，俄國宣稱「所有設定目標都已被摧毀」。

另外，俄國9日宣佈在烏東頓內茨克奪下托爾斯托村（Tolstoy），當地烏國檢察官說，頓內茨克兩鎮有8人在徹夜攻擊死亡。

烏國總統澤倫斯基9日上午發文表示，「這場攻擊說明了一切，並且正好就在各方努力要促成和平、停火，只有俄羅斯繼續斷然拒絕所有這些努力」；他呼籲盟邦加強制裁俄羅斯，尤其是其能源產業。

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