美防長決定暫停軍援烏克蘭 次長柯伯吉的主意

美國國防部政策次長柯伯吉長期對介入歐洲事務、軍援烏克蘭持反對立場，甚至要求歐洲盟邦不要插手印太事務。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕關於美國總統川普對軍援烏克蘭的態度驟變，美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）8日引述知情人士報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在並未知會白宮的情況下，下令暫停對烏克蘭運送武器，引發川普不滿，並導致政府內部陷入混亂。

據了解，此事的幕後推手是五角大廈政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），他長期對美國介入歐洲事務、軍援烏克蘭持反對立場，甚至要求歐洲盟邦不要插手印太事務。

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川普8日在內閣會議上被問到是否批准暫停對烏軍援時，僅表示美國將繼續提供防禦性武器。當記者追問是誰批准暫停軍援時，川普回說：「我不知道，要不然你告訴我？」

此事凸顯川普政府內部政策制定過程經常顯得倉促且隨意。這已是赫格塞斯今年第二次在未事先通知國安高層情況下，片面決定暫停向烏克蘭提供武器。

第一次發生在2月，但隨即遭到推翻；這次情況也類似，因為川普7日晚間便宣布，將持續提供武器給烏國。消息人士透露，美國烏俄事務特使凱洛格（Keith Kellogg）和國務卿兼國安顧問魯比歐，都是透過媒體報導才得知此事。

川普上月在參加北大西洋公約組織（NATO）峰會期間，要求赫格塞斯提供美國武器庫存的清點報告。當時伊朗與以色列爆發衝突，川普希望確認美軍在中東地區有足夠的彈藥，以應對突發狀況。

然而，消息人士指出，川普並未指示赫格塞斯在此過程中暫停對烏軍援，這項建議是柯伯吉提出的。之後，柯伯吉將這項建議提交國防部副部長費恩柏格（Stephen A. Feinberg），最後由赫格塞斯批准，他當時認為這符合川普的「美國優先」原則。

2名知情消息人士說，國防部向國會幕僚辯稱，之所以需要這麼做，是因為美國庫存嚴重短缺，但國會並未接到任何來自五角大廈證實美國即將面臨武器嚴重短缺的說明。

1名消息人士表示，如果國防部能提出可信證據、說明庫存確實嚴重短缺，需要採取這類片面措施，國會樂意合作；五角大廈通常會向國會提出額外撥款與長期採購需求，「但國防部從未就這些彈藥提出任何新的緊急需求」。

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