漢光41》愛國者飛彈本周末前在北部要地放列 讓共機無所遁形

國軍愛國者三型飛彈在今年度春節加強戰備演訓，進行放列。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習今日進入第二天課目，各作戰區、外島部隊持續實時、仿真練兵，「海鋒大隊」所屬反艦飛彈也在第一天轉場至指定戰術位置。據了解，國軍往年曾在北市動物園前停車場、大佳河濱公園等地放列防空飛彈，今年也將循此慣例，擇定北部某個匯聚交通與人潮的要地，進行「愛國者」防空飛彈放列演練，盼能增進應對敵機、飛彈的能力。

國防部在漢光實兵演習啟動之際，海軍「海鋒大隊」隨即於台灣南北，出動多個雄風反艦飛彈的機動發射車組，進行接令後機動放列部署操演，緊盯中國軍艦動態。而空軍防空暨飛彈指揮部所屬機動飛彈車，皆已做好整備，待接獲命令後出動部署。

據了解，國軍本周末可望於北部某公開場域進行愛國者飛彈放列，該地距離松山機場、桃園機場都有一段距離，卻能充分發揮飛彈性能，對於意圖襲擊我交通與中樞要地的敵軍戰機、飛彈，都能有效予以攔截。由於該地屬於人潮匯聚場域，因此有機會被民眾「直擊」。

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國軍2022年「漢光38號」演習期間，在身著便服的美方技術人員指導下，於大佳河濱公園進行同型飛彈放列。（資料照）國軍在漢光實兵演習期間放列防空飛彈，已有多次先例。國軍2018年實施「漢光35號」演習，在彰化戰備道實施軍機起降演練，當時就在戰備道旁放列「愛國者三型」防空飛彈；國軍2022年「漢光38號」演習期間，則在身著便服的美方技術人員指導下，於大佳河濱公園進行同型飛彈放列；過去在北市動物園前停車場，也曾見愛國者飛彈部署的蹤跡。

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