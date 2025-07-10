漢光41》戰機轉場、M1A2T戰車實射直播 超市避難演習今同步登場

陸軍M1A2T戰車今日將在新竹的陸軍裝訓部靶場實施在台首次實彈射擊。（中華民國陸軍官方Facebook）

首次上稿：07-10 10:01

更新時間：07-10 10:22（內文配圖更新）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習邁入第二天，儘管全台天氣不穩定，各作戰區常、後備部隊仍依規劃實施訓練；據掌握，今日除空軍各型戰機將轉場、戰力保存，備受各界矚目的陸軍M1A2T戰車實彈射擊也將於上午公開直播，與連鎖超市的防空避難演習同步登場，持續驗證軍、民防體系防衛韌性。

請繼續往下閱讀...

漢光41號演習第二日的主要演習項目，包含空軍各基地各型戰機的戰力轉場保存，以及北、中、南連鎖超市指定門市的防空避難演習，同步驗證軍、民防體系運作效能。

陸軍M1A2T戰車今日在我國首度實彈射擊。（中華民國陸軍官方Facebook）

今年1月投入春節加強戰備操演的三聯隊IDF戰機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

另一方面，陸軍現正換裝中的M1A2T主力戰車，也於上午10時展開實彈射擊直播，總統賴清德也會出席，一同見證這台「地表最強戰車」在台開砲的歷史性時刻。不過，M1A2T戰車的射擊訓練，不在漢光演習課目之列。

機步269旅今日將擇時聞令，前往桃園機場附近展開重要目標應援。（取自青年日報）

而在上述演訓之外，駐守北桃園地區的機步269旅，也將在今日聞令後擇時出動，在大園區一帶實施「重要目標應援」，派駐兵力協防關鍵基礎設施，模擬阻止敵軍對其攻佔並建立據點。據了解，由於施訓地區鄰近桃園國際機場，不排除是要針對解放軍搶攻機場的行動進行反制演練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法