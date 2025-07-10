漢光41》新兵報到！上周才成軍的「海馬士」將於中台灣放列

國軍海馬士多管火箭系統於5月實彈射擊。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習，今日進入第二天，除了各部隊實施臨戰訓練，各式精準彈藥也輪番現身。據了解，上周才成軍的「海馬士」多管火箭系統，將投入此次實兵演訓，預計在中部縣市擇定戰術位置放列，模擬打擊向台灣進逼的敵方目標。

我國去年下半年獲得首批11套「海馬士」系統，由陸軍駐守中台灣的58砲指部作為首個接裝單位，隨後在今年5月進行實彈射擊，一共射擊33枚訓練火箭彈，展現長程精準打擊能力，並在今年7月4日成軍。

國防部長顧立雄等人今年7月4日舉行海馬士多管火箭連成軍典禮。（資料照，國防部提供）在成軍一周後，「海馬士」將投入「漢光41號」演習實兵驗證之列，據了解，現駐守於台中神岡的58砲指部，將在後續演訓之中，擇定中台灣某行政區進行「海馬士」系統的整備與放列工作，惟確切地點尚不得而知。

國軍獲得11套「海馬士」多管火箭系統，以及64枚射程達300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS）並成軍後，第二批18套原定於2027年、2028年獲得，在考量台海局勢後，已協調提前至明年交付。另外，還有20枚陸軍戰術飛彈，以及864枚射程約70公里的「精準火箭」，也將陸續運抵我國，使得陸軍遠程精準打擊火力獲得顯著提升。

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