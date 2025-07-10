「地表最強」M1A2T四砲齊射！ 官兵：展現最大火力壓制敵軍登陸

陸軍10日實施M1A2T新式戰車換裝訓練，在全國國人眼前實彈射擊操演，四砲齊射展現最大火力壓制敵軍登陸。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／新竹報導〕國軍今（10）日於新竹坑子口訓場實施M1A2T戰車換裝訓練，全程公開直播實彈射擊操演，陸軍裝甲第584旅官兵在長期高強度訓練後首度對外展現成果。受訪官兵強調，M1A2T不僅火力與性能跨世代升級，也代表陸軍防衛作戰能力的重要躍進，未來將持續強化戰力，守護家園。

M1戰車射擊畫面。（圖：取自青年日報臉書專頁）

第584旅聯兵3營營長丁寶順中校表示，這次換裝訓練別具意義，全營官兵肩負「只許成功、不許失敗」的使命執行此項任務。雖然新式戰車操作較為複雜，但在教官細心指導與旅部支援下，官兵經反覆練習，逐步建立熟練度與自信心，「訓練過程特別感受到戰車乘員間的默契合作與迅速反應的重要性，才能精準命中目標，達成任務」。

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他說，今天上午所有戰車砲射擊均命中靶標，展現裝備性能與訓練成果。相較過去的M60與CM11，M1A2T配備120公厘滑膛砲，射程與火力明顯優於傳統戰車。針對操演中四輛戰車同時「齊射」戰術意義，他指出，這是展現最大火力、有效壓制敵軍登陸的戰術作為。

旅士官督導長陳威志士官長則指出，M1A2T換裝是第五八四旅具歷史意義的轉型里程碑。從接裝、訓練到實彈測驗，每階段皆強化官兵專業與團隊精神。「他們長達八個月的辛苦，我以他們為榮，更以他們為傲」，他說，M1A2T不僅火力、機動與戰場生存力全面升級，亦強化官兵對現代聯合作戰與不對稱戰力的理解。對於外界關心後勤維保是否「砍掉重練」，陳士官長說明，後勤體系會逐次提升、持續檢討改進。

陸軍裝甲第584旅旅長周廣宜少將。（記者田裕華攝）

陸軍裝甲第584旅聯兵3營營長丁寶順中校。（記者田裕華攝）

第584旅旅長周廣宜少將指出，M1A2T的「獵殲系統」具備獨立熱源成像能力，可主動搜索目標並即時引導射手射擊，較傳統戰車有顯著提升。此次同步換裝的M88A2戰場救濟車與重型拖板車，將支援M1A2T戰場部署與回收任務；相關操作訓練亦納入裝訓部駕駛課程，強調分組與組合訓練整合，強化整體戰場支援能力。

針對M1A2T能否直接行駛於國內道路，周廣宜強調，國內橋梁與道路早已評估通過，行駛無虞；重拖車主要用於快速部署與戰術需求。戰車配備ACPS系統提供空調與輔助電力，亦提升乘員操作舒適度。

對於面對無人機新型威脅，周指出，陸軍已納入相關訓練與作戰規劃；而目前接裝營將於今年下半年成軍，部署地點將依敵情威脅與任務需求由作戰區規劃。他也說明，去年赴美接裝的師資人員已全程參與國內教學與輔導，確保訓練經驗順利傳承，強化整體部隊戰力。

陸軍裝甲第584旅旅士官督導長陳威志士官長（記者田裕華攝）

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