漢光41》模擬海淡廠遭敵工滲透 馬防部進行重要目標防護操演

馬防部今天模擬海淡廠遭敵特工滲透、破壞，防區派遣CM21裝甲運兵車及官兵自戰力保存位置實施戰術機動，以空包彈模擬真實戰場環境，驗證官兵應變處置能力。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕漢光41號演習今天進入第四日，除了台灣本島在北中南出動防空飛彈機動放列部署丶陸戰隊99旅接令北上增援之外，外島部隊也有多項操演，馬防部今天就模擬海淡廠遭敵特工滲透、破壞，防區派遣CM21裝甲運兵車及官兵自戰力保存位置實施戰術機動，以空包彈模擬真實戰場環境，驗證官兵應變處置能力。

軍方今天指出，馬防部南竿守備大隊機步連今日在實兵演習應急作戰階段，執行重要目標防護任務，模擬海淡廠遭敵特工滲透、破壞，官兵依序完成命令下達、戰備整補，並派遣CM21裝甲運兵車自戰力保存位置實施戰術機動，以空包彈模擬真實戰場環境，驗證官兵應變處置能力。

請繼續往下閱讀...

機動隊伍在抵達目的地後，官兵迅速下車戰鬥，各排、班長率領官兵交互掩護前進，佔領有利位置，過程中結合現地環境，各排伍間迅速轉換戰術位置，以手勢完成訊息傳遞，在交叉掩護下建立射角優勢，逐步肅清周邊威脅，展現戰術運用與機動靈活力。

甲車射擊士於重要設施外實施警戒。（圖：軍聞社丶青年日報提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法