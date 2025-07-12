漢光41》模擬敵軍自新北碼頭登陸 第三作戰區「道路阻絕設置」演練

第三作戰區官兵演練運用蛇腹型鐵絲網及鋼刺蝟等阻材在重要聯外道路設置阻絕。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為防中國解放軍突入淡水河道侵犯中樞，國軍今（12）日在淡水河道實施「河道阻絕設置」操演，並且首次公開執行C4炸藥遙控爆破，新北地區有多處的港口及碼頭，道路阻絕也是軍方操演重要項目之一。

漢光41號演習今天進入實兵演練第4日，第三作戰區今天在新北地區進行「道路阻絕設置」演練，官兵確依「程序、步驟、要領」迅速完成阻絕設置，展現平日勤訓精練成果。

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第三作戰區工兵部隊在新北地區演練「道路阻絕設置」課目，模擬敵軍自碼頭登陸，官兵運用蛇腹型鐵絲網及鋼刺蝟等阻材在重要聯外道路多處抵抗陣地帶前緣設置阻絕，搭配單位編制兵火力，可有效拒止敵軍人員及車輛透過聯外道路進入我中樞要域，確保我國家安全。

第三作戰區指出，面對現代戰爭型態快速演變，部隊持續強化各項專業訓練與演練，以確保戰時發揮最大戰力；本次演練以設置多道緊密不重疊的蛇腹型鐵絲網搭配鋼刺蝟，可迫使進犯敵軍步戰分離，於排除障礙時機，結合我軍部署各式兵、火力予以殲滅，展現堅定守護家園能力。

第三作戰區工兵部隊12日在新北地區實施道路阻絕設置演練。（圖：軍聞社提供）

第三作戰區於重要聯外道路設置阻絕設施。（圖：軍聞社提供）

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